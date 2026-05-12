В «Активном гражданине» началось голосование за лучшие весенние кадры «Мосфото» Фото: «Мосфото»

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшие весенние фотографии Москвы из медиабанка «Мосфото». Участникам предлагают выбрать самые яркие снимки по четырем тематическим категориям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В голосовании представлены номинации «Виды Москвы», «Москва культурная», «Москва фестивальная» и «Москва спортивная». В каждой из них можно отметить до пяти работ. Номинация «Виды Москвы» посвящена кадрам столичных парков, проспектов, бульваров и других городских пространств: здесь есть фотографии первоцветов, панорамы вечерней столицы и Москвы-реки.

На снимках из категории «Москва культурная» запечатлены музейные и выставочные экспозиции, а также сцены из театральных постановок. Репортажные работы с ярких городских мероприятий, прошедших в столице этой весной, собраны в номинации «Москва фестивальная». Кроме того, в голосовании представлены кадры спортивной жизни мегаполиса — забеги, тренировки и ледовое шоу.

Коллекция снимков, выбранных «активными гражданами», появится на «Мосфото» в специальном альбоме. За участие в голосовании начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Медиабанк «Мосфото» — это бесплатная онлайн-платформа, где собраны фотографии и видеоролики о жизни столицы. Контент структурирован по тематическим рубрикам: «Парки», «Улицы», «Панорамы», «Транспорт», «Спорт» и другим. Отдельные коллекции посвящены крупным городским мероприятиям — фестивалям, выставкам и событиям.

В специальной рубрике «Культура» можно найти снимки с главных спектаклей и выставок. Рядом с фотографиями расположена ссылка на сервис «Мосбилет», где есть описание мероприятия и возможность сразу купить билет на определенную дату. Все медиаматериалы «Мосфото» доступны для просмотра, скачивания и публикации в социальных сетях. При использовании контента необходимо указывать в качестве источника mos.ru.