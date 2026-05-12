В Подмосковье задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений пожилому отцу

В Подмосковье сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который подозревается в нападении на своего 85-летнего отца с ножом. Информация о противоправных действиях поступила стражам правопорядка из одного из домов в деревне Ольховка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что конфликт произошел между отцом и сыном во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры 45-летний местный житель схватил нож и нанес пенсионеру резаные раны по различным частям тела.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого прямо на месте происшествия. Пострадавшего пожилого мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавший передан сотрудникам полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.