Свыше тысячи диких животных спасли сотрудники Московского зоопарка

Сотрудники отдела спасения диких животных Московского зоопарка совместно с управлением экологического контроля оказали помощь уже более чем тысяче зверей и птиц. За 10 месяцев работы специалисты вернули к жизни огромное количество пернатых и четвероногих. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что еще около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания. У этих животных не было необходимых документов, поэтому их транспортировали в центр воспроизводства редких видов и другие филиалы Московского зоопарка.

В отдел спасения часто поступают заявки о лосях, которые оказываются рядом с городской застройкой. В этом году состоялось шесть выездов, в результате которых сохатых вернули обратно в естественную среду.

Также в марте житель столицы нашел под машиной на парковке у МКАД ослабленную птицу. Ветеринары определили, что это чомга — представитель Красной книги Москвы. Птицу перевезли в зоопарк, где ей назначили курс лечения. После успешной реабилитации чомгу выпустили на Царицынские пруды, где уже обитает гнездящаяся группа этих пернатых.

Специалисты также сотрудничают с Росприроднадзором и прокуратурой, чтобы помочь животным, которых держат в непригодных условиях. Почти за год сотрудники спасли около 60 таких зверей. Например, в марте изъяли двух взрослых африканских львов — самца и самку. Их держал в ненадлежащих условиях и без документов житель садоводческого товарищества «Круиз».

По инициативе столичной межрайонной природоохранной прокуратуры провели процедуру изъятия. Специалисты ввели хищников в состояние наркоза, провели первичную диагностику и транспортировали их в центр воспроизводства редких видов. Сейчас львы находятся под наблюдением ветеринарных врачей, для них разрабатывают индивидуальные рационы питания.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поблагодарила коллег из городских служб за профессионализм. По ее словам, благодаря оперативности два прекрасных представителя кошачьих обретут достойные и комфортные условия жизни.

В начале апреля специалисты изъяли самца кошачьего лемура, который жил в ненадлежащих условиях в антикафе «Лемур-кафе «Вася». Эти животные занесены в международную конвенцию как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Диспетчеры круглосуточно принимают от горожан заявки по телефонам 112 и +7 495 777-77-77. Ветеринары и зоологи осматривают пострадавших, проводят необходимые процедуры и, если реабилитация не требуется, отпускают их на волю.