Заммэра Ракова: Приём на «Сестринское дело» в московских колледжах вырос на 67% за четыре года

За последние четыре года прием на специальность «Сестринское дело» в колледжах Москвы вырос на 67%. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Российской газете», приуроченном ко Дню медсестер.

«За последние 4 года прием на специальность «Сестринское дело» в медколледжах города увеличился на 67%, а прием на бюджет увеличился почти в 5 раз. В прошлом году «сестринское дело» было на втором месте по популярности у абитуриентов колледжей и девятиклассников московских школ», - отметила заммэра.

Она добавила, что всего в четырех колледжах столицы на медсестру и медбрата сейчас обучаются почти 11 тысяч студентов.

Как сообщила Ракова, в 2024 году на обучение по специальности были приняты около 3 тысяч абитуриентов. Из них порядка 1,8 тысячи — на бюджет. За 2025 год поступивших выросло более чем на 25 процентов. Их число достигло почти 4 тысяч.

Что касается трудоустройства выпускников, то здесь удалось добиться хороших показателей. Так, две трети выпускников 2025 года уже устроились на работу в столичные медучреждения.