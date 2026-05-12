Заммэра Ракова: Половина старших медсестер столицы прошла первый этап тестирования на получение статуса «Московская медсестра»

В Москве для медсестер и медбратьев предусмотрены различные программы повышения квалификации. Помимо базового профиля, каждый работник может дополнительно освоить одну из 17 специализаций. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Российской газете» ко Дню медсестер, для подтверждения высокого профессионального уровня в городе действует почетный статус «Московская медсестра».

«Каждая медсестра обладает базовым профилем, а затем может расширять свои навыки и знания в тех или иных специализациях. Сегодня их 17. Это самые разные направления, начиная от анестезиологии, реаниматологии и рентгенологии и заканчивая косметологией, диетологией и лечебной физкультурой», - отметила заммэра.

Она подчеркнула, что любая специализация требует профильных навыков. В столице действуют бесплатные программы повышения квалификации, а также тренинги и мастер-классы.

При этом столица старается мотивировать специалистов регулярно повышать уровень своего мастерства. В частности, с 2021 года для них действует почетный статус «Московская медсестра». Он подтверждает высокий профессиональный уровень работника. Удостоенный этого статуса специалист получает дополнительную ежемесячную выплату.

Статус присваивают по 12 специальностям. С 2026 года года он обязателен для всех старших сестер больниц и поликлиник столицы.

«С начала года, когда мы ввели новое правило, первый и самый сложный этап экзамена на получение статуса — профтестирование — прошла уже половина всех старших медсестер столицы», — сообщила Ракова.

Ранее такой же механизм с обязательным статусом «Московский врач» ввели для всех заведующих отделениями столицы.