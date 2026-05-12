Книжное издательство «Комсомольская правда» представит сборник архивных документов «От Советского информбюро»

Презентация книги «От Советского информбюро. 1941-1945. Главные документы, сводки с фронтов, оперативные материалы» издательства «Комсомольская правда» пройдет 14 мая в 11:00 в пресс-центре ТАСС.

В книге можно найти сотни архивных документов, которые вплетены в контекст оперативных сводок Совинформбюро. Автором-составителем книги выступил журналист, историк и публицист Владимир Долматов.

«От Советского Информбюро»— это уже не просто доступ к архивным документам, а цельный документальный рассказ о войне день за днём. В книге документы встроены в драматургию событий через сводки Совинформбюро и знакомство с этими редкими документами дает полное понимание как страна жила в военное время. Сводки от Советкого Информбюро

Сборник охватывает период с 18 ноября 1940 года до последней сводки 15 мая 1945 года. Сама книга разбита на три хронологических раздела. Это позволяет проследить трансформацию войны от обороны до полного разгрома врага.

Издание адресовано самому широкому кругу читателей: от профессиональных историков до молодых людей, впервые глубоко погружающихся в тему войны. Оно даёт честный разговор о войне во всей её полноте: о героизме и трусости, о работе тыла и дипломатии, о вере и геноциде, формируя объёмное, документально выверенное представление о Великой Отечественной войне.

В презентации примут участие: автор Владимир Долматов, руководитель фонда «Я помню» Артем Драбкин, первый заместитель Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и заместитель главного редактора, шеф-редактор ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ТАСС, а также в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.