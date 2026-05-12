Москвич купил колье за фальшивые 200 тысяч долларов

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего мужчины, который купил дорогое ювелирное изделие за поддельные деньги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Злоумышленник нашел в интернете объявление о продаже колье известного бренда из платины с бриллиантами.

Стоимость украшения составляла 200 тысяч долларов США. Мужчина решил завладеть им обманным путем. Он использовал муляж денежных средств в вакуумной упаковке, а также предъявил паспорт с недействительным бланком.

Введя в заблуждение продавщицу относительно своих истинных намерений, обвиняемый похитил колье. Реальная стоимость ювелирного изделия превышала 9,4 млн рублей. При попытке сбыть украшение через один из столичных ломбардов мужчина был задержан сотрудниками полиции.