Пожар на площади в 600 квадратных метров произошел в ангаре в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном загорелся ангар. Возгорание произошло по адресу: проезд Строителей, дом 3. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горел весь ангар. Предварительная площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Существует реальная угроза распространения огня на соседние строения.

К ликвидации пожара привлечены 37 человек и 12 единиц специальной техники. Спасатели делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.