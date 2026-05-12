Мэр Москвы: Станцию метро «Новорижская» планируется открыть в 2027 году

Станция метро «Новорижская» Рублево-Архангельской ветки откроется в 2027 году, сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы 12 марта проверил ход строительства электродепо «Новорижское» и рассказал, какие составы будет обслуживать будущий объект.

«Мы полным ходом строим Рублево-Архангельскую линию метро. В планах первый этап - 2026 год, второй этап - 2027 год. Сроки очень сжатые, амбициозные. Ну и в результате пассажиры увидят прекрасные станции, тоннели, по которым проедут, но многое остается за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы и, конечно, электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава», - рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что новое электродепо возводится быстрыми темпами, с применением самых современных технологий. После запуска «Новорижское» сможет обслуживать одновременно до 30 поездов метрополитена. Электродепо расположится на северной стороне Новорижского шоссе, на 23-м километре в районе Красногорска. Для его эксплуатации будут созданы 520 новых рабочих мест.

«В “Новорижское” поступят технологичные российские поезда “Москва-2026”. За два года столичное метро закупит больше 700 вагонов “Москва-2026”», - написал глава города.

Сейчас строительная готовность будущего электродепо составляет 15%. На объекте ведутся подготовительные и земляные работы. По планам он будет готов до 2027 года. После ввода в эксплуатацию электродепо будет обслуживать составы Рублево-Архангельской линии.

Сергей Собянин также рассказал, какой будет новая станция «Новорижская» графитовой ветки. Она разместится в районе Кунцево между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе. На станции оборудуют два подземных вестибюля, из которых пассажиры смогут выйти к жилым кварталам, а также торговым центрам «Глобус» и «Лемана Про». Маломобильные пассажиры смогут подняться на поверхность на лифтах – их здесь установят целых шесть. Ожидается, что станцией ежедневно будут пользоваться более 17 тысяч человек, а до 2030 года количество пассажиров вырастет до 21 тысячи в сутки.

Дизайн станции будет выполнен в белых и коричневых тонах. Колонны и потолок украсят вертикальные пластины, создающие образ восходящего пламени. Иллюзию дополнят установленные между панелями ленточные светодиодные светильники. Пол станции будет отделан плитами из серого гранита.

Первый участок Рублево-Архангельской линии - от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева - планируется открыть уже 2026 году. Его протяженность составит 8,7 километров, на нем расположатся пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Второй этап линии будет сдан в 2027 году, тогда будут открыты еще пять станций графитовой ветки: «Серебряный бор», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское» и «Новорижская».

Полная линия (почти 28 километров, 12 станций) протянется от района «Москва-Сити» до Красногорска. Ее строительство завершится после ввода в эксплуатацию еще двух станций: «Красногорск» и «Изумрудные холмы».