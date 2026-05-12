В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области на вечер и ночь 12 мая. Причиной стал ожидаемый густой туман. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам метеорологов, с 21:00 вторника до 09:00 среды местами по столице и Подмосковью видимость на дорогах упадет до 100–500 метров. Желтый уровень в цветовой шкале погодных предупреждений означает потенциально опасные метеоусловия.

Власти Москвы призвали автомобилистов быть предельно внимательными из-за грядущего ухудшения видимости. Водителям настоятельно рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.