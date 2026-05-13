НовостиПолитика13 мая 2026 5:11

Собянин: Силы ПВО сбили вражеский беспилотник на подлете к Москве

Российские военные успешно защищают небо столицы от вражеских дронов
Елизавета БУБНОВА
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Утром в среду, 13 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно осторожными и внимательными. Если вы стали свидетелями падения обломков вражеских беспилотников, сообщите всю имеющуюся у вас информацию по телефону «112». Ни в коем случае не приближайтесь к ним и не трогайте их.

Как KP.RU писал ранее, российские силы ПВО уничтожили ночью 13 мая над регионами нашей страны 286 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.