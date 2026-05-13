НовостиПолитика13 мая 2026 5:48

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Силы ПВО сбили на подлете к столице уже два дрона за это утро
Елизавета БУБНОВА
Фото: REUTERS.

Утром в среду, 13 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один БПЛА, летевший на Москву. Об этом в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - говорится в посте градоначальника.

За сутки это уже второй сбитый вражеский дрон. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными, не трогать найденные обломки беспилотников, а также не подходить к ним.

Как KP.RU писал ранее, российские силы ПВО уничтожили ночью 13 мая над регионами нашей страны 286 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.