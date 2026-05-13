Владислав Овчинский: Новый дом по программе реновации в Рязанском районе украсит аркада-башня

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

На юго-востоке Москвы, в Рязанском районе, продолжается строительство жилого дома по программе реновации. Трехсекционное здание переменной этажности возводится на месте снесенной пятиэтажки — в 4-м Вешняковском проезде, участок 5/1.

Общая площадь новостройки составит около 16 тысяч квадратных метров, жилая — примерно 10 тысяч. Дом рассчитан на 152 квартиры. Главная архитектурная фишка проекта, как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, — это аркада. Она соединяет третью секцию-башню с остальными частями здания.

«В первых двух секциях почти завершены монолитные работы, идет обустройство кровли. В третьей строится пятый этаж. Кроме того, уже готова внутренняя разводка инженерных сетей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В соседнем доме — детский сад, через дорогу — медцентр. До сквера — три минуты пешком, до метро «Рязанский проспект» и станции МЦД-3 «Вешняки» — и вовсе пять. Автомобилистам тоже удобно: рядом Рязанский проспект и Московский скоростной диаметр.

Первый этаж новостройки сделают нежилым. Там, помимо вестибюлей и техпомещений, откроются магазины, пекарни, кружки для детей. Во дворе развернут комплексное благоустройство: две детские площадки, две спортивные, зоны для тихого отдыха и прогулок, новое освещение и озеленение.

Строят дом по монолитной технологии — это плюс к надежности и долговечности. Такие здания спокойно служат больше ста лет. Снаружи — навесные вентилируемые фасады.

Напомним, программу реновации утвердили еще в августе 2017-го. Она затронет около миллиона москвичей, а всего предстоит расселить 5176 домов. Вся информация о переселении собрана на портале mos.ru.