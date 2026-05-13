Владимир Ефимов: Пять учреждений культуры в Москве построят под кураторством Департамента гражданского строительства

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился подробностями о подготовке проектов еще нескольких учреждений культуры в столице. Известно, что за возведение этих зданий будет отвечать Департамент гражданского строительства Москвы.

«В столице уделяют особое внимание созданию комфортной городской среды – для этого регулярно возводят новые образовательные, медицинские, спортивные и культурные объекты. Сейчас в Москве за счет средств городского бюджета проектируют пять новых зданий для размещения учреждений культуры общей площадью около 170 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что среди них: школа искусств, культурно-досуговый центр, музыкальная школа и другие объекты.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, учреждения будут расположены на северо-западе, в центре столицы, а также в ТиНАО. Для жителей города создадут комфортные условия для творческого развития и отдыха, подчеркнул заммэра.

Намеченные к строительству два сооружения в Троицком и Новомосковском округах разместят в Коммунарке и Троицке.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, музыкальную школу и школу искусств построят в центре и на северо-западе города. В целом площадь будущих строений достигнет около 4,5 тысячи квадратных метров.

«Их смогут посещать почти 650 учеников. Здания оснастят необходимым оборудованием», - добавил глава ведомства.

Он отметил, что в результате столичные ученики получат комфортные условия, которые обеспечат им необходимые возможности для дополнительного образования и развития творческого потенциала.

В Градостроительном комплексе столицы напомнили, что благодаря строительству и реконструкции социальных сооружений продолжается создание комфортных городских пространств, культурное просвещение и развитие москвичей.