Сергунина: Проект «Лето в Москве» начнется 30 мая

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала третий сезон масштабного событийного проекта «Лето в Москве». Он стартует 30 мая и объединит свыше 500 площадок во всех округах и районах города. Большинство из них находится за пределами центра столицы. В числе основных точек притяжения - ВДНХ, кинопарк «Москино», площадь Революции и Манежная площадь, музей-заповедник «Коломенское», Парк Горького, олимпийский комплекс «Лужники». Тема проекта в 2026 году - «Время быть вместе». В афише - культурные, благотворительные, познавательные, спортивные и другие мероприятия. Кроме того, гостей ждут программы, посвященные праздникам, среди которых День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

«Частью главного сезонного проекта станут в том числе крупные столичные фестивали: “Театральный бульвар”, “Времена и эпохи”, “Усадьбы Москвы” и другие. Также горожан и туристов ждут концерты и спектакли, мастер-классы и экскурсии, выставки и кинопоказы», — отметила Наталья Сергунина.

В проекте вновь смогут поучаствовать и провести свои мероприятия предприниматели. В летнем сезоне 2025 года такие программы организовало свыше 1,9 тысячи компаний.

КОНКРЕТНО

В афише летнего сезона:

- V Международный московский джазовый фестиваль. На сценах парка «Зарядье», сада «Эрмитаж», Концертного зала имени П.И. Чайковского и на других площадках выступят свыше 1000 артистов из разных государств;

- IV Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье». В программе — оперы и симфонические концерты, классические и современные произведения, премьеры и дебюты;

- исторический фестиваль «Времена и эпохи» с реконструкциями событий и сражений от Средневековья до начала Первой Мировой войны;

- на ВДНХ организуют фестиваль «Наука и мороженое», фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение», ежегодный автофестиваль «ПроДвижение» с экспозицией современных и ретроавтомобилей;

- в разных районах в течение лета пройдут патриотические акции, встречи с участниками специальной военной операции, героями России и представителями Российского военно-исторического общества. А еще продолжат работать «Домики добра» проекта «Москва помогает».

На фестивальных площадках «Московских сезонов» уже открылись десятки спортивных пространств. Среди них - скейт-парки, зоны для игры в стритбол, футбол и волейбол, корты для падел-тенниса. Есть пункты проката самокатов, мячей и другого инвентаря.