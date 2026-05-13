Мужчина устроил стрельбу по детской площадке и школе из винтовки в Москве

Правоохранители задержали в районе Орехово-Борисово Северное 66-летнего мужчину, который устроил стрельбу по детской площадке и школе из пневматической винтовки. О произошедшем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, сотрудник детсада сообщил полицейским о звуках, похожих на выстрелы в районе одного из домов на Каширском шоссе. Правоохранители прибыли на место и установили, что 66-летний мужчина, находясь в своей квартире, несколько раз выстрелил в сторону детской площадки и школы, что расположены во дворе, из пневматической винтовки. Пострадавших, к счастью, нет.

Дебошир задержан и доставлен в полицию. Пневматическая винтовка изъята. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

