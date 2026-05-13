Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили третий дрон, летевший на Москву

Днем в среду, 13 мая, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один вражеский БПЛА, летевший на Москву. Об этом в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

За эту среду уничтожено уже три вражеских дрона, которые были направлены на российскую столицу. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными.

Как KP.RU писал ранее, за минувшие сутки российские системы ПВО ликвидировали 572 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.