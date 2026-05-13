Максим Ликсутов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представили уникальные разработки на всероссийском форуме «Госзаказ»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об участии высокотехнологичных компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что мероприятие проходит 13 – 15 мая в инновационном центре «Сколково».

«Для Москвы бизнес всегда был одним из главных партнеров — от обеспечения повседневных нужд горожан до крупных инфраструктурных проектов. Благодаря государственному спросу формируются современные тренды в экономике, модернизируется промышленность и создаются новые рабочие места», - отметил заммэра.

В качестве примера он привел ОЭЗ Москвы, в которой работают свыше 240 высокотехнологичных компаний. Их решения активно используются для нужд жителей Москвы и всей России в таких областях, как фармацевтика, медицина, микроэлектроника, электромобилестроение, подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что на выставке “Госзаказ” резиденты ОЭЗ представили разработки, многие из которых не имеют аналогов на отечественном рынке.

Среди них:

- образовательный набор «Учебный спутник» для изучения основ электроники - от компании «Научные развлечения». Его выпускают серийно для образовательных учреждений страны;

- аппаратные ускорители для искусственного интеллекта (ИИ) на базе отечественного процессора собственной архитектуры LinQ H - от предприятия «ХайТэк». Они обеспечивают импортонезависимость и технологический суверенитет в аппаратной части ИИ;

- первый российский аппарат для сердечно-легочной реанимации «Арка» с оформленным на него патентом - от компании «Медплант». Благодаря своим характеристикам он превосходит импортные аналоги;

- линейка электронно-компонентной базы - от резидента ОЭЗ «Зеленоградского нанотехнологического центра».

Помимо этого, на организованной ОЭЗ «Технополис Москва» панельной дискуссии спикеры рассказали об успешном опыте на рынке закупок.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» в 2026 году отмечает 20 лет со дня основания. За это время стартовая площадка для инноваций выросла в ключевой хаб промышленности России. Десять площадок ОЭЗ занимают в целом более 430 гектаров. На них локализовали свои производства свыше 240 высокотехнологичных предприятий, работающих по стратегическим направлениям. В их числе - микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Там создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.