Багреева: К работе на Портале поставщиков Москвы присоединился 45-й регион

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о новом регионе на столичном Портале поставщиков. Теперь его заказчики могут закупать на платформе товары, работы и услуги.

«К Порталу поставщиков присоединился 45-й регион – Еврейская автономная область. Подключение к ресурсу открывает заказчикам из Еврейской автономной области доступ к электронным закупкам необходимых товаров, работ и услуг у предпринимателей со всей России. Для поставщиков, работающих на портале, которых насчитывается уже более 400 тысяч, присоединение нового региона – это возможность расширить географию бизнеса и увеличить количество сделок», - отметила заммэра.

Багреева напомнила, что поставщики из этого региона работают на платформе с 2019 года – на сегодняшний день автономную область представляют 40 предпринимателей, ожидается, что подписанное соглашение будет способствовать росту их числа.

Соглашение о присоединении региона к порталу заключили на XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Документ позволит обеспечить равный доступ государственных и муниципальных заказчиков из Еврейской АО к закупкам на Портале поставщиков Москвы и послужит развитию конкуренции и привлечению малого и среднего бизнеса в госзаказ. Также благодаря соглашению расширится взаимодействие между поставщиками и заказчиками и повысится экономическая эффективность контрактной системы.

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на одного заказчика на Портале поставщиков Москвы приходится шесть представителей бизнеса.

«Это обеспечивает высокий уровень конкуренции и позволяет учреждениям страны приобретать качественную продукцию по оптимальным ценам и экономить бюджетные средства», - подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что за последние пять лет число регионов, государственные и муниципальные учреждения которых могут публиковать закупки на столичной платформе, увеличилось на четверть – с 36 до 45. При этом на 18 процентов больше стало заказчиков. Их уже более 60 тысяч. В феврале 2026 года к порталу присоединилась Курская область – об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

