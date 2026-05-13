Владимир Ефимов сообщил о планах по созданию многофункционального спортивного ядра в Сокольниках

О том, что в районе Сокольники появится общедоступное многофункциональное спортивное ядро, подробнее рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках строительства жилого квартала в районе Сокольники на площади более 2,5 тысячи квадратных метров создадут многофункциональное спортивное ядро. Там появится более 10 видов спортивных площадок, которые будут доступны всем жителям района», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на площади свыше 1,3 тысячи квадратных метров обустроят площадки для мини-футбола, пляжного волейбола, петанка и тенниса.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, через весь квартал протянется сеть велосипедных дорожек с местами для отдыха. Маршрут обеспечит бесшовную связь с парком «Сокольники»: жители смогут на велосипеде выехать из квартала и продолжить движение по велосипедной сети парка, отметил заммэра.

Желающие смогут проводить там тренировки даже по вечерам и ночью. Для этого всю спортивную инфраструктуру оснастят продуманной системой освещения.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что отдельную зону обустроят для занятий функциональным спортом и силовыми тренировками. Там разместят площадку для воркаута, скалодром и зону для стритбола. Общая площадь составит около 500 квадратных метров. В частности, здесь поставят боксерскую и баскетбольную стойки, турники и шведские стенки, брусья, тренажер-канат. Кроме того, создадут площадки для настольного тенниса и йоги площадью свыше 180 квадратных метров. Неподалеку откроют парковки и станцию техобслуживания велосипедов.

На каждом этапе проект возведения жилого комплекса отслеживает Мосгосстройнадзор. В первой очереди строятся два корпуса, связанные двухуровневым паркингом. Около них благоустроят порядка 1,9 гектара. При этом озеленят свыше 7 тысяч квадратных метров. На месте уже состоялась первая выездная проверка. Благоустроенная и озелененная территория жилого квартала дополнит находящийся по соседству парк «Сокольники».