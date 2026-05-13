Шкурки соболя и куницы на 7 млн рублей пытались вывезти из Москвы в Китай. Фото: пресс-служба ЦПТ

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили в шести почтовых отправлениях более 700 выделанных шкурок соболя и куницы. Как журналистам KP.RU сообщила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина, в бандеролях находилось 12 зимних курток, а шкурки были вшиты в подкладку вместо утеплителя. Стоимость контрабанды, которая направлялась в Шеньян, Китай, оценивается в семь млн рублей.

В каждом из пуховиков насчитано от 50 до 70 предметов мехового сырья различных цветов и размеров. При этом в декларациях указано, что в посылках одежда из хлопка. Эксперты подтвердили, что пушнина принадлежит семейству куньих, а также является стратегически важным ресурсом. Вывоз таких товаров возможен лишь при декларировании и наличии разрешительных документов.

Отправителем посылок оказался иностранец, скорняк (специалист по выделке меха) из мехового ателье Москвы. Он скрывал свою деятельность, используя подставные имена, телефоны и аккаунты. Во время обысков в его съемной квартиры обнаружены тысячи соболиных и куньих шкур. Их он планировал отправить в Китай для пошива шуб, а готовые изделия должны были вернуться в Россию для дальнейшей продажи.

По факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов возбуждены три уголовных дела. Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей. Гражданин находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили 930 шкур хорька в багаже иностранца, который собирался вылететь в Китай. Пассажир пояснил, что купил товар на одном из рынков Москвы и планировал продать его в Китае.