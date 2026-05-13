Владимир Ефимов: Для развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме установили 15 зарядных станций

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал подробнее о глобальном проекте развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме.

«На северо-западе Москвы, рядом с мостом-парусом, специалисты ведут работы по устройству отстойно-разворотной площадки для городского транспорта. Она будет располагаться со стороны Мневниковской поймы. Здесь разместят здание конечной станции площадью 400 квадратных метров», - отметил заммэра.

Он добавил, что уже установили 15 ультрабыстрых зарядных устройств для электробусов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, завершить строительство отстойно-разворотной площадки, а также моста-паруса и прилегающей улично-дорожной сети планируется в 2027 году.

Здание конечной станции будет одноэтажным. Его полностью обустроят всем необходимым для отдыха и санитарно-бытового обслуживания линейного персонала. В нем также появятся комнаты предрейсовых осмотров и дежурного патруля.

Напомним, в проект развития Мневниковской поймы включили строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта. Как пояснил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, на территории поймы сейчас сооружают еще и три моста.

«Помимо автомобильного моста-паруса возводим два велопешеходных – в сторону района Крылатское и парка «Фили». Также запланированы работы по благоустройству двух набережных», - сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что на западе поймы набережная пройдет от дома 37 на улице Нижние Мневники до пляжа южнее Крылатского моста. А в восточной части ее проложат от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до будущего моста-паруса.

О том, что новый мост в Мневниковской пойме построят в 2027 году, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.