Мать и ее трехлетнюю дочь ищут в Химках

В Химках ищут мать и ее трехлетнюю дочь, Юлию и Диану Калининых. Соответствующая информация транслируется поисково-спасательным отрядом «СПАС ГРАД», действующим на территории Москвы и Московской области.

Сообщается, что с 12 мая местонахождение потерявшихся неизвестно. Последний, кто видел их, рассказал, что женщина была одета в черную куртку, серые штаны и белые кроссовки, а девочка в серую шапку и темно-синий комбинезон.

Если у вас есть какая-либо информация, сообщите ее специалистам по телефонам 84959997112 (оперативный дежурный), 89199692337 (Ника, контактное лицо), 89036222275 (Ольга, контактное лицо).

