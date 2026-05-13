Собянин: Московские волонтеры собрали тысячи подарков ко Дню Победы для бойцов СВО

Московские волонтеры отправили гуманитарную помощь для жителей Луганской Народной Республики, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны и детей из социальных учреждений Луганска. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Московские волонтеры ко Дню Победы собрали тысячи подарков для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил мэр города Сергей Собянин. Накануне 9 мая добровольцы отправили очередную партию гуманитарного груза бойцам, сражающимся на передовой, и участникам Великой Отечественной войны из ЛНР. О том, как столичные волонтеры поздравили военнослужащих с праздником, мэр Москвы рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Столица всегда уделяет этому великому празднику особое внимание. И каждый год в его подготовке и проведении принимают участие неравнодушные москвичи», - написал глава города.

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне московские волонтеры, учащиеся школ и студенты колледжей вместе провели десятки мероприятий в поддержку участников СВО и жителей новых территорий России. Акции добровольцев прошли с 16 апреля по 11 мая: активисты поздравляли ветеранов, делали окопные свечи и маскировочные сети, собирали гуманитарную помощь и отправляли ее в приграничные регионы.

С 23 апреля во всех округах столицы проходила акция «Георгиевская лента». А с 1 по 3 мая в шести парках столицы москвичи в рамках акции «Спасибо герою» подписывали праздничные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов спецоперации.

С 4 по 6 мая добровольцы раздавали письма-треугольники на улицах города, рассказывая о героях Великой Отечественной войны. В посланиях приводились истории знаменитых летчиков, танкистов и полководцев, проявивших себя на полях сражений и приближавших победу над фашистами.

Ученики московских школ во время акции «Открытки ко Дню Победы» приготовили поздравления для участников спецоперации. А учащиеся и педагоги колледжей принимали участие в сборе гуманитарной помощи, выступали в концертах и театральных постановках, проводили встречи с военнослужащими.

Студенты 77 колледжей Москвы приняли участие в «Вальсе Победы» на ВДНХ. Более двухсот пар, одетых в костюмы 1940-х годов, закружились в танце возле главного выставочного центра страны. Ежегодная акция, организатором которой выступает «Молодежь Москвы», традиционно проходит в преддверии Дня победы. Ребята танцевали под песню «Майский вальс».

Столичные волонтеры 5 мая отправились в Луганскую народную Республику с гуманитарным грузом. Ко Дню Победы добровольцы передали ветеранам коробки со сладостями. Жителям ЛНР они вручили наборы с необходимыми вещами. В Луганске московские активисты приняли участие в городском праздничном фестивале, а также навестили участников Великой Отечественной войны. Кроме того, они провели мастер-классы для детей из социальных учреждений города.

В начале мая на 30 площадках городского фестиваля «Московская весна» работали «Домики добра» проекта «Москва помогает». Горожане приносили в них подарки для военнослужащих – участников СВО, жителей новых и приграничных регионов, а также зоотовары для животных из приютов. Для детей из новых регионов москвичи собрали канцтовары, игрушки и сладости.