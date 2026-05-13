Журналист Леонов: Скульптуры на Большой Дмитровке помогут сохранить облик Москвы. Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Возвращение скульптур на фасад здания, расположенного на улице Большая Дмитровка в Москве, поможет сохранить архитектурные особенности центра города. Об этом заявил советник ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», журналист Олег Леонов.

Ранее он обращался в Депкульт Москвы вместе с активистами районов Тверской и Замоскворечье с идеей восстановить данные монументы.

«Восстановление скульптур поможет <...> воссоздать авторский замысел архитектора Дмитрия Чечулина, который выступил автором проекта реконструкции здания в конце 1930-х годах. <...> Уверен, что благодаря специалистам департамента культурного наследия уже в скором времени мы увидим здание таким, каким его знали москвичи 70 лет назад», – сказал спикер.

По его словам, жители российской столицы с первых дней активно включились в обсуждения соответствующей инициативы.