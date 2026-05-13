Собянин: Системы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеский БПЛА, который летел на Москву. Об этом в среду, 13 мая, в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

Всего за этот день, 13 мая, силы ПВО уничтожили уже четыре вражеских беспилотника. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили как минимум 572 украинских БПЛА, которые были направлены на регионы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.