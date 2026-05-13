Для борьбы с фейками ограничат распространение данных о терактах в Москве

Для борьбы с фейками в Москве вводят ограничения на публикацию текстовых материалов, фото и видеосообщений о терактах.

В столице вводится ограничение на публикацию материалов о последствиях терактов, в том числе фото и видеосообщений о результатах атак беспилотников. Как сообщается на сайте мэра Москвы, новое положение принято столичной Антитеррористической комиссией для предотвращения распространения недостоверной информации.

Запрет на публикации необходимо соблюдать, пока в Сети не появится достоверные данные о событии, предоставленные Минобороны РФ либо московским правительством.

«Органам власти и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам, иным организациям и гражданам запрещается распространять информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов до публикации информации, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, на официальном сайте Мэра Москвы и Правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге Мэра Москвы в сети Интернет. Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру», - указывается в сообщении.

При этом ограничения не распространяются на обращения, которые будут направляться в правоохранительные органы и экстренные службы при условии непубличного характера этих сообщений.

В случае публикации непроверенной информации авторам материалов грозит штраф в соответствии со статьей 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Для граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Самый крупный штраф ждет юридических лиц: от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях сообщил об атаке четырех беспилотников, летевших 13 мая в сторону столицы. Все они были успешно нейтрализованы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщил глава города.