Анатолий Гарбузов сообщил о росте производства бумажной продукции в Москве почти на 28 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал об увеличении в столице выпуска бумаги и изделий из нее. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили о действующих в городе более чем 700 компаниях деревообрабатывающей и бумажной промышленности, в том числе полиграфических предприятиях.

«Они обеспечивают столицу широким ассортиментом продукции — от упаковки и канцелярских принадлежностей до отделочных материалов. Действующие меры поддержки и созданные в городе благоприятные условия для бизнеса позволяют фабрикам обновлять мощности и наращивать производство товаров. Так, с января по март текущего года выпуск бумаги и бумажной продукции увеличился на 27,9 процента по сравнению с тем же периодом 2025 года», — отметил столичный министр.

В частности, успешной модернизации добилась компания «Дельта Принт Т» благодаря обновлению парка оборудования. Старую трафаретную машину заменили на современный комплекс. Он выполняет сразу несколько операций. В их числе печать и нанесение лака на изделия, тиснение фольгой, размещение голографических элементов.

С марта на предприятии появилась новая офсетная гибридная печатная машина. Она работает с разными красками, в том числе с ультрафиолетовыми, и лаками. Увеличенный формат листов позволяет разместить на каждом из них больше изделий. Благодаря этому материалов расходуется меньше. За качеством печати следит автоматика.

Развитию отрасли послужила московская фабрика упаковки «ТароПак». В мае здесь появилась новая автоматическая роботизированная линия по изготовлению картонных коробок. Во время ее подготовки к вводу провели реновацию производственных участков, оптимизировали и частично вывели из эксплуатации устаревшее оборудование. Кроме того, обеспечили внутренние перестановки и изменили технологические схемы обработки заказов.

Напомним, каждый год в столице запускают около 150 новых высокотехнологичных предприятий. В Москве действуют почти 4,6 тысячи промышленных компаний. Там создано свыше 755 тысяч рабочих мест. Городским производителям полагается более 20 эффективных мер поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.