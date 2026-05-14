В Москве на Проспекте Мира автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом говорится в заявлении столичной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным на Проспекте Мира в районе дома 48 водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре уточнили, что аварию устроил молодой мажор - водителем иномарки оказался 21-летний молодой человек.
«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление причин и обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - говорится в сообщении ведомства в Макс.
Согласно источнику, в результате ДТП с Infiniti G37 пострадали три человека - три женщины, стоявшие на тротуаре в момент аварии. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства произошедшего уточняются.