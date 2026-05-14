Инфинити влетел в остановку с людьми в Москве

В Москве на Проспекте Мира автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом говорится в заявлении столичной Госавтоинспекции.

Момент ДТП на проспекте Мира в центре Москвы

Инфинити влетел в остановку с людьми в Москве: что известно о ДТП 14 мая 2026 года

«По предварительным данным на Проспекте Мира в районе дома 48 водитель автомобиля «Инфинити» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», - говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре уточнили, что аварию устроил молодой мажор - водителем иномарки оказался 21-летний молодой человек.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление причин и обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - говорится в сообщении ведомства в Макс.

Пострадавшие после наезда Инфинити на остановку с людьми на проспекте Мира в Москве

Согласно источнику, в результате ДТП с Infiniti G37 пострадали три человека - три женщины, стоявшие на тротуаре в момент аварии. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства произошедшего уточняются.