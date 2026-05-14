Собянин сообщил о четвертом вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Ночью 15 мая украинские дроны попытались атаковать Москву. В результате на подлете к столице РФ перехвачены три беспилотника. Об этом уведомил на канале в "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, к местам падения обломков БПЛА прибыли работники экстренных служб. О пострадавших не сообщается. Не поступало информации также о повреждениях на земле.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву", - написал Сергей Собянин.

К 00:27 стало известно о ликвидации четвертого дрона на подлете к столице. В последний раз дроны над Москвой перехватили вечером 13 мая.

В течение дня, 14 мая, ликвидировано 38 беспилотников ВСУ. Дроны сбиты в период с 08:00 до 23:00. Украинские БПЛА перехвачены над восьмью субъектами РФ.