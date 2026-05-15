В центре Москвы самокатчик сбил 9-летнюю девочку и бросил ее на дороге Фото: прокуратура Москвы.

В центре Москвы, на улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В результате наезда юная пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся. В настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушителя.

Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль ход розыска. Ведомство проследит за тем, чтобы виновного привлекли к установленной законом ответственности.