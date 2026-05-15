Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 7:54

В центре Москвы самокатчик сбил 9-летнюю девочку и бросил ее на дороге

На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка и скрылся
Мила ГЕНЬ
В центре Москвы самокатчик сбил 9-летнюю девочку и бросил ее на дороге

В центре Москвы самокатчик сбил 9-летнюю девочку и бросил ее на дороге

Фото: прокуратура Москвы.

В центре Москвы, на улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В результате наезда юная пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся. В настоящее время правоохранители устанавливают личность нарушителя.

Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль ход розыска. Ведомство проследит за тем, чтобы виновного привлекли к установленной законом ответственности.