Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 8:28

После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело

Напавший на девочку с ножом в Подмосковье оказался психически нездоровым
Мила ГЕНЬ
После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело

После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело

Фото: "КП" Архив.

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

По данным правоохранительных органов, нападавший страдает психическим расстройством и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Источник ТАСС уточнил, что мужчина вернулся из больницы всего за три дня до нападения. Свою жертву он не знал — девочка находилась на дачном участке.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. В отношении него возбуждено дело по факту покушения на убийство. Пострадавшая девочка была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.