После нападения на семилетнюю девочку в Подмосковье возбудили уголовное дело Фото: "КП" Архив.

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

По данным правоохранительных органов, нападавший страдает психическим расстройством и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Источник ТАСС уточнил, что мужчина вернулся из больницы всего за три дня до нападения. Свою жертву он не знал — девочка находилась на дачном участке.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. В отношении него возбуждено дело по факту покушения на убийство. Пострадавшая девочка была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.