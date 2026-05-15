Анатолий Гарбузов: Московские предприятия обеспечивают своей продукцией театры

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал о поставляемой московскими промышленниками продукции для театров. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что в столице находятся крупнейшие культурные площадки России, в числе которых академические театры, кинотеатры, музеи и выставочные центры.

«Москва — ведущий деловой, культурный и промышленный центр страны. Предприятия города выпускают широкую номенклатуру продукции для самых разных сфер, в том числе и для сферы культуры. Например, московской светотехникой, мебелью, декорациями и кабельными изделиями оснащены ведущие театры и другие досуговые учреждения столицы и регионов России», — отметил столичный министр.

Городская поддержка позволила торгово-производственному предприятию «Феликс» поставить мебельную продукцию в столичный театр «Современник», Московский академический театр сатиры и Московский театр кукол. В частности, шкафы, столы, стойки-ресепшн, гардеробы, стеллажи, перегородки.

Ведущий кабельный завод «Спецкабель» оснастил сетями связи камерную сцену Большого театра и Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии. Московская компания «Точка Опоры», выпускающая профессиональное светотехническое оборудование, участвует в реализации проекта строительства филиала Большого театра в Калининграде. Предприятие обеспечило разработку проекта и частично отгрузило продукцию для наружного освещения, а также для общественных пространств и залов.

В прошлом году мебельная фабрика «8 марта» участвовала в обновлении исторического зрительного зала Театра Вахтангова. Там модернизировали в целом свыше 1,1 тысячи единиц мебели, в том числе кресла, стулья и откидные места.