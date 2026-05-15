В Москве ожидается гроза после полудня 15 мая

В Москве 15 мая после полудня ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков, с 12:00 до 18:00 по Москве и области пройдут грозы с ливнем и порывистым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Порывы ветра могут достигать 15–16 метров в секунду, а местами синоптики прогнозируют даже град. За день в городе может выпасть от 3 до 8 мм осадков, а на отдельных территориях — до 15 мм. Самая сильная непогода ожидается с 15:00 до 18:00: за три часа может выпасть до 8 мм осадков.

Из-за приближающейся грозы синоптики объявили в Москве и области желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21:00. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 21–23 градусов в столице и до плюс 19–23 градусов по области.