Максим Ликсутов: Московские компании показали передовые разработки на выставке «Металлообработка 2026»

Подробнее о презентации достижений столичных компаний в сфере металлообработки и аддитивных технологий на Международной специализированной выставке «Металлообработка 2026» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, среди этих предприятий были резиденты ОЭЗ «Технополис Москва».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает предприятия, специализирующиеся на развитии отечественного станкостроения. В столичной особой экономической зоне компании производят инновационное лазерное и роботизированное оборудование, преобразователи частоты, оказывают услуги по ремонту станков с числовым программным управлением и 3D-печати песчаных форм для литья металлов», — отметил заммэра.

Среди представленных четырьмя предприятиями-резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» были такие разработки:

- роботизированный комплекс с ячейкой на коллаборативном роботе для укладки грузов на поддоны и сварочный промышленный робот с позиционером и заготовкой - от компании «Технорэд». Еще одно решение производителя - сварочная ячейка на коллаборативном роботе;

- высокоскоростной лазерный комплекс нового поколения с системой перемещения на линейных двигателях - от компании «Лассард». На стенде также показали лазерный сварочный аппарат и гравировщик;

- специальный полимер для подшипниковых узлов - от предприятия «Приводная техника» совместно с компанией «Сибур». Кроме того, были показаны высокоточные редукторы, а также системы линейного перемещения — автоматизированные винтовые модули, каретки и направляющие, работающие без смазки и обслуживания;

- компактный 3D принтер RusMelt 150М - от бизнес направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома». Его сделали на Московском заводе полиметаллов, входящем в компанию «ТВЭЛ». В феврале 2026 года он получил статус технопарка;

- станок для точной обработки деталей с пятью координатами, лазерный станок для сварки, резки и наплавки в ручном и автоматическом режимах, а также комплекс для послойного выращивания сложных металлических деталей из порошка и система числового программного управления (ЧПУ) собственного производства - от компании «Лазеры и аппаратура»;

- три российских фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ - от компании «Бивертех». Среди новинок — пятиосевая модель, компактный пятиосевой станок с планшайбой диаметром 250 мм, станок для тяжёлой обработки крупных деталей.