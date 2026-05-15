Собянин сообщил об уничтожении уже семи БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об очередной успешной работе средств противовоздушной обороны. По его данным, военные сбили еще два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Информация об этом появилась в официальном канале градоначальника в мессенджере MAX.

С учетом последних перехватов общее число ликвидированных дронов, летевших на столицу, достигло уже семи штук. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией возможных последствий.