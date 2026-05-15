Владислав Овчинский: В Южном Медведкове готов новый дом для проекта «Московские кварталы»

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

На северо-востоке столицы появился ещё один готовый жилой объект в рамках городского проекта «Московские кварталы». О том, что дом на улице Полярная полностью построен, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка с адресом улица Полярная, дом 17, корпус 1 получилась разновысотной — от 13 до 20 этажей. В двух секциях разместилось 248 квартир: 112 однокомнатных, 105 «двушек» и 31 трёхкомнатная. Жилых метров — больше 14 тысяч, а общая площадь здания перевалила за 22 тысячи.

«Дом расположен в спокойном районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся магазины, школы, детские сады, спортивные центры, детская поликлиника и библиотека», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Дом строили по современной монолитной технологии — железобетонный каркас должен обеспечить зданию и надёжность, и долговечность. Кстати, покупателям не придётся думать о черновой отделке: все квартиры передаются с готовыми стенами и полами, плюс в каждой есть остеклённая лоджия.

Фасады выдержали в благородных тонах: терракотовый и тёмно-серый. Чтобы не портить вид торчащими блоками, под кондиционеры сделали аккуратные корзины, покрашенные в цвет стен. Мелочь, а фасады остаются цельными и гармоничными.

Двор удобный для всех. Здесь разбили две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, сделали зону для воркаута и лавочки для отдыха. А для машин — подземный паркинг, так что во дворе не будет хаотичной парковки.

В десяти минутах ходьбы от дома — Ясный пруд. А неподалёку расположился парк «Чермянка»: там тихо, тенисто и можно хорошо гулять с коляской или просто дышать воздухом.