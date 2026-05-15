Yа северо-западе Москвы росгвардейцы задержали водителя с фальшивыми госномерами

На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали водителя с фальшивыми госномерами Фото: Предоставлено Росгвардией.

На северо-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который ездил на машине с поддельными номерами. Экипаж Росгвардии находился на маршруте патрулирования улиц Северного административного округа, когда получил сигнал об обнаружении разыскиваемого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Подозрительная машина двигалась по Ленинградскому шоссе. Росгвардейцы предприняли все необходимые меры, чтобы остановить транспортное средство, после чего задержали нарушителя. Им оказался 26-летний москвич.

Задержанного передали прибывшим на место сотрудникам дорожно-патрульной службы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают, откуда у мужчины появились подложные номера.