Жителей Москвы предупредили о 32-градусной жаре на следующей неделе

Жителей столицы предупредили о сильной жаре, которая придет в Москву на следующей рабочей неделе. С 18 по 22 мая температура воздуха может подняться до 30–32 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать простые, но важные правила. Носить головные уборы из натуральных тканей, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. В эти дни особенно важно строго соблюдать требования пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно звонить по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.