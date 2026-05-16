Ольга Старикова рассказала о прошедшей в Москве мастерской для экскурсоводов промышленных предприятий

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

В конгресс-центре особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» 13 мая состоялся практический семинар «Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи». Как рассказала генеральный директор АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”» Ольга Старикова, более 70 экспертов обсудили роль экскурсий на предприятия в развитии кадрового потенциала, а также роста потребительской лояльности и узнаваемости отечественных производителей. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы добавили, что проект «Открой#Моспром» более 6 лет дает возможность жителям и туристам увидеть закулисье московских заводов.

«Москва по праву считается индустриальным и научным центром страны. Логично, что именно столица выступает драйвером развития промышленного туризма. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” было организовано более 3,5 тысячи экскурсий на заводы города», - отметила Ольга Старикова.

Она уточнила, что мастерская “Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи”, организованная в ОЭЗ “Технополис Москва”, стала уникальной возможностью для живого общения и обмена лучшими практиками среди ведущих экспертов, ежедневно решающих вопросы популяризации промышленного сектора и производственных специальностей.

На пленарной сессии обсуждались вопросы развития промышленного туризма в Москве и других субъектах России, а также способы популяризации этого направления.

Заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Мостовой отметил, что за пять лет действия программы продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность» к проекту присоединились 2,5 тысячи предприятий из 85 регионов страны.

Заместитель гендиректора по коммуникациям ОЭЗ «Технополис Москва» Татьяна Семенова рассказала о результатах проекта «Технотуризм», реализуемого с 2022 года. В 2025 году высокотехнологичные предприятия ОЭЗ посетили около 4 тысяч человек. Всего с момента запуска инициативы — свыше 12,5 тысячи.

В практической части мастерской участники придумали свою идеальную экскурсию и защитили ее перед экспертным жюри. На мероприятии благодарности за особый вклад в развитие промышленного туризма в Москве получили 18 предприятий города. В их числе - «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», «Кондитерский концерн «Бабаевский», «Щербинский лифтостроительный завод» и другие.