Владимир Петраков: Московским инвесторам объяснили особенности прохождения разрешительных процедур и подключения газа

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков рассказал о состоявшемся в столице бизнес-семинаре «Получение разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и газификация объекта: алгоритм и изменения, которые нужно знать». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, мероприятие посвятили ключевым этапам реализации инвестиционных и строительных проектов.

«Для инвестора и застройщика решающее значение имеет предсказуемость на каждом этапе — от получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию и присоединения к сетям коммуникаций. Чем точнее выстроен алгоритм взаимодействия с городскими сервисами и ресурсоснабжающими организациями, тем меньше административных рисков и тем быстрее проект выходит на запуск», - отметил замруководителя.

Он добавил, что именно поэтому на семинаре были собраны ключевые практические вопросы и актуальные изменения в процедурах. Это позволяет бизнесу сверить свои действия с действующими требованиями и напрямую обсудить конкретные кейсы с профильными ведомствами, подчеркнул Петраков.

Участники бизнес-семинара узнали больше о практических рекомендациях по прохождению процедур. Кроме того, они провели разбор изменений, учитывать которые нужно при планировании сроков и подготовке документации.

В деловой программе выступил Александр Петров, руководитель направления Управления оптимизации процедур ГБУ «Мосстройразвитие». Он рассказал о подаче через mos.ru заявок на разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Все теперь проходит через цифровой паспорт проекта. При обращении обязателен уникальный идентификатор начисления. На mos.ru переведены в онлайн 33 услуги ресурсоснабжающих организаций — от технических условий и договоров о подключении до актов технологического присоединения.

Заместитель начальника управления по выдаче разрешений на строительство Мосгосстройнадзора Дарья Цимаркина представила порядок получения разрешения на строительство. Она напомнила, что срок оказания услуги составляет до пяти рабочих дней. Кроме того, спикер рассказала о том, что с 1 сентября 2026 года в Москве начнут применять реестровую модель оформления разрешительных документов.

Разбор порядка получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представил Сергей Субботин, заместитель начальника Управления выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Комитета государственного строительного надзора Москвы.