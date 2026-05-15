Украинские беспилотники атакуют Москву: над регионом перехвачено три дрона

Собянин: Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На подлете к Москве вечером 15 мая вновь ликвидировали БПЛА. Силами противовоздушной обороны перехвачено еще три дрона. Об этом уведомил на канале в "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что два беспилотника сбиты над регионом около 23:15. Еще один ликвидирован спустя менее чем 10 минут. Информации о пострадавших не поступало. Сведений о разрушениях на земле также нет.

"Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

В этот же день на подлете к столице РФ уничтожили девять дронов. Общее количество к настоящему моменту составляет 12 БПЛА.

В Финляндии на фоне атак на РФ со стороны ВСУ снова заявили о найденном беспилотнике. Из-за этого в столице страны закрывали аэропорт. Через несколько часов объявили, что опасность миновала.