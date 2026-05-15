Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 мая 2026 23:07

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Сбиты еще несколько беспилотников, которые пытались атаковать столицу
Алина КОЧНЕВА
Москва ночью 16 мая отражает налет беспилотников ВСУ

Москва ночью 16 мая отражает налет беспилотников ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы ПВО отражают налет беспилотников на Москву. Столица подвергается украинским атакам с вечера 15 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к городу. Соответствующий пост он опубликовал на канале в мессенджере "Макс".

За прошлый вечер над Московским регионом сбили пять украинских дронов. Последние из атак отражены около 23:20. О новых попытках ВСУ ударить по столице РФ стало известно в 01:55 16 мая. БПЛА успешно перехвачены.

"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - прокомментировал Сергей Собянин.