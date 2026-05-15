Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Российские силы ПВО отражают налет беспилотников на Москву. Столица подвергается украинским атакам с вечера 15 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к городу. Соответствующий пост он опубликовал на канале в мессенджере "Макс".

За прошлый вечер над Московским регионом сбили пять украинских дронов. Последние из атак отражены около 23:20. О новых попытках ВСУ ударить по столице РФ стало известно в 01:55 16 мая. БПЛА успешно перехвачены.

"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - прокомментировал Сергей Собянин.