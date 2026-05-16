Жителей Москвы предупредили о мошеннических схемах с сервисами аренды самокатов

С открытием весеннего сезона аренды электросамокатов и велосипедов в Москве активизировались мошенники. Злоумышленники используют растущую популярность таких сервисов для кражи денег и личных данных. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и создают поддельные приложения, чтобы получить доступ к финансовой информации. Также они рассылают ложные уведомления о штрафах за нарушение правил дорожного движения со ссылками на фишинговые сайты.

В этом сезоне появились и новые виды обмана. Мошенники наклеивают на самокаты свои стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании такого кода пользователь попадает на фишинговую страницу, где ввод данных банковской карты приводит к списанию денег. Кроме того, аферисты звонят родителям с ложными сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях с участием их детей на самокатах и предлагают «замять дело» за вознаграждение.

Эксперты рекомендуют скачивать приложения только с официальных сайтов и магазинов приложений, использовать встроенную камеру в приложении сервиса (она распознает фальшивые QR-коды), удалять неиспользуемые аккаунты и своевременно обновлять программное обеспечение. Следуя этим советам и оставаясь бдительными, горожане могут существенно снизить риски стать жертвами мошенничества