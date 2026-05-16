Жара идет на спад: синоптики назвали дату, когда в Москве станет прохладнее

В Московском регионе жара пойдет на спад к следующим выходным

Аномально жаркая погода продержится в Московском регионе всю следующую рабочую неделю. Температура пойдет на спад только к предстоящим выходным. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в следующие субботу и воскресенье воздух остынет до 20–25 градусов выше нуля. Причина — смена воздушных потоков. В регион начнут опускаться тропосферные ложбины с северо-запада.

Макарова пояснила, что воздушные массы будут приходить на смену нынешним с запада и северо-запада. Они окажутся значительно прохладнее тех, что устанавливают в столице рекордную жару.