НовостиПроисшествия16 мая 2026 12:40

Мошенники выманили у москвички все сбережения и драгоценности на 22 млн рублей

Аферисты запугали 66-летнюю москвичку обыском и забрали деньги с дачи и из ломбарда
Мила ГЕНЬ
Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве телефонные аферисты обманули 66-летнюю пенсионерку, похитив у нее более 22 миллионов рублей. Злоумышленники действовали по сложной схеме, начав с ложного сообщения о замене ключей от домофона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Все началось со звонка якобы от председателя ТСЖ, который попросил женщину сообщить код из смс-сообщения. Сразу после этого пенсионерке пришло уведомление о несанкционированном входе в ее личный кабинет на портале госуслуг. Затем мошенники переключили ее на «сотрудника Роскомнадзора», после — на «силовиков» и «финмониторинг», выведав информацию о всех счетах и накоплениях.

Выполняя указания аферистов, женщина сняла деньги со счетов, добавила к ним домашние сбережения и передала все курьерам. Затем злоумышленники уговорили ее сдать в ломбард драгоценности, а вырученные средства также отдать. На этом они не остановились: запугав пенсионерку обыском, они заставили признаться в наличии еще 50 тысяч долларов, а затем аналогичным способом похитили еще 100 тысяч долларов, которые хранились на даче.

В прокуратуре привели показания пострадавшей, которая рассказала, что не выдержала психологического давления. Общий ущерб превысил 22 миллиона рублей. Ведомство напоминает: настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги, переводить их на определенные счета или передавать курьерам.