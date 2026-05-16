Двое детей выпали из окна квартиры в Орехово-Зуеве и выжили

В подмосковном Орехово-Зуево следователи возбудили уголовное дело после падения двух маленьких детей из окна квартиры. Четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик выпали из окна лоджии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В результате происшествия оба ребенка получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы в больницу. Установлено, что в момент трагедии дети находились дома одни, без присмотра взрослых. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оставлению в опасности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят допросы и планируют назначить ряд судебных экспертиз. Подмосковный СК в очередной раз призывает родителей и законных представителей не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. В ведомстве подчеркнули, что в разгар теплого сезона возрастает риск падения детей из окон, а соблюдение мер безопасности и постоянная бдительность взрослых помогут сохранить жизнь ребенка.