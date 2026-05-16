Грузовик протаранил восемь авто под Москвой, пострадали четыре человека

В Дмитровском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Авария случилась около 16:00 на 65-м километре автодороги А108 МБК. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в восемь легковых автомобилей. Все эти машины стояли перед светофором на запрещающий сигнал. В результате массового столкновения за медицинской помощью обратились четыре человека.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Водителей просят учитывать эту ситуацию при планировании маршрута и выбирать пути объезда.