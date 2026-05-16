Собянин сообщил о ликвидации уже 50 беспилотников, летевших на Москву

Украинские беспилотники в течение дня, 16 мая, пытались ударить по Москве. Всего с начала суток на подлете к столице России перехвачено уже 50 дронов. Об этом оповестил на канале в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Последние сведения о ликвидации БПЛА над столицей поступили в 22:10. До этого силы ПВО сбивали дроны практически каждые полчаса. Информации о погибших и пострадавших нет.

"Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Сергей Собянин.

За последние два часа над регионами РФ перехватили 67 украинских беспилотников. Дроны ликвидированы над территориями Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской и Тульской областей. Беспилотники ВСУ также уничтожены над Московским регионом и Краснодарским краем.