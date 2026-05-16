Собянин: силами ПВО уничтожен летевший на Москву беспилотник

На подлете к Москве сбили беспилотник ВСУ Фото: REUTERS.

Украинские дроны снова пытаются атаковать Москву. Стало известно о ликвидации первого с начала суток беспилотника на подлете к столице. Такими данными поделился мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Он сообщил, что на месте падения фрагментов сбитого дрона работают специалисты. За прошлые сутки в Московском регионе ликвидировали порядка 50 беспилотников.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву", - уведомил Сергей Собянин.

Украинскую атаку также отражают в Севастополе. Над городом ночью сбивают дроны. Известно о ликвидации 25 беспилотников над Севастополем и Черным морем. Военные РФ продолжают отбивать налеты украинских дронов. Власти призвали жителей Севастополя к спокойствию и соблюдению мер безопасности.